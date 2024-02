Jovem morre em acidente entre moto e carro na RJ-145, em Valença

Um motociclista de 19 anos morreu em um acidente no início da tarde de domingo (04) na RJ-145, em Valença. A colisão com um carro foi sentido Rio das Flores, no km 84.

De acordo com a Polícia Militar, ele bateu lateralmente em um Honda City, conduzido pelo motorista de 29 anos, que vinha no sentido contrário, após perder o controle da direção. A vítima fatal, identificada como Matheus Lima Rodrigues, chegou a ser levada ao Hospital de Valença, mas não resistiu.

O condutor do carro foi levado ao mesmo hospital, mas com ferimentos leves. O acidente foi registrado na delegacia da cidade. (Fotos: Sandro Barra)