Um acidente ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (05), na BR-101(Rodovia Rio-Santos), no bairro Água Santa, em Angra dos Reis, causou a morte de um motociclista de aproximadamente 18 anos.

Vídeos recebidos pelo jornal mostram que o condutor colidiu contra uma viatura da polícia Civil. A vítima morreu no local. O Samu atestou o óbito.

No momento desta publicação, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas.