Prefeitura confirma apoio à Bienal do Livro de Volta Redonda

Secretários de Cultura e de Educação se reuniram com a organização do evento, que acontece em abril, para conhecerem o projeto

Os secretários de Cultura e de Educação de Volta Redonda, Anderson de Souza e Sérgio Sodré, respectivamente, tiveram uma reunião na última quinta-feira (1º) com as representantes do Instituto Dagaz, Márcia Fernandes e Camila Araújo, que são as organizadoras da 5ª edição da Bienal do Livro de Volta Redonda, para tratar do apoio da prefeitura ao evento, que acontece entre os dias 4 e 7 de abril na Ilha São João.

O encontro, que aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), no bairro Niterói, também teve as presenças da titular da cadeira de literatura do Conselho Municipal de Política Cultural, Raquel Leal, além de Ana Malfacini, pela Academia Volta-redondense de Letras, e Guilherme Fernandes, um dos produtores e designer cenográfico da bienal.

A pauta principal da reunião foi a apresentação do projeto e a definição dos apoios do Poder Público ao evento, que promete ser o maior do gênero já realizado na cidade.

“A prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e de Educação, vai apoiar a realização do evento, e a secretaria de Comunicação (Secom) também com divulgação. É um evento regional que vai atrair público de fora da cidade para cá. Na pauta da reunião principal, a Márcia e a Camila apresentaram o projeto pra gente, e nos colocamos à disposição para apoiar e ajudar no que for possível para poder transformar o evento num grande sucesso”, disse Anderson Souza, acrescentando: “Fomentar e apoiar os programas de incentivo à leitura é um dos nossos principais objetivos”.

“A quinta edição da Bienal do Livro de Volta Redonda vai ser um marco para cidade, é a volta da cultura e da literatura com força total no calendário da população em um cenário pós-pandemia. Ver grandes empresas como a CSN e NTS ao nosso lado nessa iniciativa e incentivando toda região a se desenvolver é muito especial. É também muito importante falar e dar destaque à Lei de Incentivo à Cultura, estadual e federal, viabilizam a feira, especialmente os parceiros regionais e a Prefeitura de Volta Redonda, que tem sido uma grande aliada na promoção à cultura, inovação e lazer”, afirma Márcia Fernandes, ao lembrar que a última edição do evento aconteceu de forma virtual por conta do período de quarentena da Covid-19.

Com a temática “Gentileza gera gentileza”, a quinta edição da Bienal do Livro de Volta Redonda terá a realização de palestras, debates e lançamentos de livros, entre outras atrações, além de estandes, a presença de livrarias e editoras e incentivo a visitas de escolas.

“Estamos preparando uma feira com muita cor, acessibilidade e tecnologia, nos moldes das grandes feiras que ocorrem nas capitais. Vão ser quatro dias de imersão na vida e obra do poeta Gentileza através de muita literatura, tecnologia e arte”, disse Guilherme Fernandes.

A Bienal tem, ainda, o apoio da Academia Volta-Redondense de Letras e da Fundação CSN Cultura. Fotos: Divulgação