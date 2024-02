Um dos detidos portava maconha e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP)

Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, flagraram dois condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Um deles portava maconha e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Os casos aconteceram no sábado (3), no bairro Retiro.

Em um dos casos, os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Sávio Gama quando viram o motorista de um Ford Fiesta de cor preta com um cigarro de maconha em uma das mãos. Foi dada ordem de parada ao condutor e, durante a abordagem, os policiais militares encontraram uma porção de maconha, além de uma embalagem de seda e um triturador. O homem, de 27 anos, foi conduzido à 93ª DP e como não possuía CNH, um condutor habilitado foi chamado para retirar o carro do local da abordagem.

Os policiais e o guarda municipal do Sistema Integrado de Segurança ainda removeram ao depósito público uma motocicleta barulhenta (com o escapamento aberto). O condutor também não era habilitado e o último licenciamento do veículo havia sido pago em 2011.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes e lembrou que o Sistema Integrado de Segurança favorece o fortalecimento de toda a rede do município, otimizando recursos e melhorando o policiamento com foco na redução da criminalidade.

“Parabenizo mais uma vez os agentes do Proeis e da Guarda Municipal (GMVR) envolvidos nessas ocorrências. As abordagens têm sido intensificadas e os agentes estão nas ruas e atentos. É importante que a população também nos ajude, denunciando e participando da construção de uma cidade mais segura. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não é possível ter uma viatura em cada esquina, mas podemos contar com um cidadão de bem em todo lugar”, enfatizou o secretário Luiz Henrique.

Qualquer denúncia de crime ou irregularidades podem ser feitas através dos canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil. Fotos: Divulgação