Policiais militares prenderam na tarde de domingo (04), no condomínio Girassol, no bairro Cidade do Aço, em Volta Redonda, um homem de 32 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio.

Com ele os agentes apreenderam uma pistola 9mm, 31 munições do mesmo calibre, dois carregadores, uma touca ninja, um celular, um caderno de anotações e R$260.

Segundo informações da Polícia, o condenado é do bairro Califórnia, em Barra do Piraí.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o cumprimento do mandado e providências cabíveis.