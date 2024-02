Volta Redonda inicia mais uma etapa de cirurgias de catarata

Nesta fase do ‘Revi-VER’ estão previstos 475 procedimentos, além de 150 pré-operatórios e mais de 210 revisões pós-cirurgia

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira, 5, mais uma etapa do programa “Revi-VER” para cirurgias de catarata. De acordo com a secretaria, estão previstas nesta fase 475 cirurgias, 150 pré-operatórios e mais de 210 revisões pós-cirurgia. Os atendimentos desta etapa vão até a próxima quinta-feira (8).

Os pacientes atendidos foram submetidos a exames pré-operatórios, como o de biometria óptica – utilizado para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas, antes da cirurgia. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O “Revi-VER”, implantado no município em junho de 2021, já soma cerca de 14,5 mil cirurgias realizadas. Os pacientes são acolhidos na Ilha São João, onde as cirurgias de catarata são feitas em um centro cirúrgico oftalmológico móvel.

Novos agendamentos para o Revi-VER

Qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata pode se inscrever. Basta comparecer à unidade de saúde (UBS ou UBSF) da Atenção Primária mais próxima da residência, munido do Cartão SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e o encaminhamento para a cirurgia, que pode ser das redes pública ou privada de saúde.