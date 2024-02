Uma câmera registrou o momento em que um carro capotou na segunda-feira (05) na BR-101 (Rio-Santos), em Paraty. O acidente foi no km 564.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. Nas imagens é possível ver o carro derrapando e saindo da pista, até parar em uma propriedade particular. A pista sentido Rio ficou fechada durante o atendimento da ocorrência, com o trânsito fluindo pelo acostamento. Veja abaixo o vídeo.