Corpo é encontrado em residência no bairro Volta Grande II em VR

Mais um corpo em estado de decomposição foi encontrado na segunda-feira (05), em Volta Redonda. O cadáver foi encontrado por volta de 19h50min, em imóvel localizado na Rua 1.017, no bairro Volta Grande II, após a Polícia Militar ser acionada para verificar o caso.

A vítima ainda não foi identificada. Trata-se do segundo caso de corpo em estado de decomposição encontrado em menos de 24h. O primeiro foi encontrado dentro de uma cabana, no bairro Nova Pirmavera. O cadáver estava com os pés e mãos amarrados e aparentava estar carbonizado.