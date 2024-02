Um corpo foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro de Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada por volta de 17h30min e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, populares avistaram o cadáver boiando e descendo o rio.

A vítima aparentava ser um homem e não há informações se havia marcas de violência no corpo. Após ser retirado do rio, o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.