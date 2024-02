Uma família de Volta Redonda está pedindo ajuda com as despesas para o tratamento de câncer em uma menina de apenas 2 anos. Alice Marfori Xavier, do bairro Santa Cruz, foi diagnosticada com a doença, que atinge o seu ouvido. O objetivo da campanha é arrecadar R$ 10 mil (veja como ajudar no fim da notícia).

De acordo com o pai de Alice, Benjamin Xavier, o tratamento é longo e cercado de muitas despesas, fazendo com que a família arque com consultas especializadas fora do estado. “É um grande desafio financeira para minha família. Por isso conto com a ajuda de vocês nesse momento tão delicado em minha vida . Qualquer contribuição, seja ela financeira ou até em orações e extremamente valiosa e fará total diferença nessa luta. Agradeço a todos de coração que puderem estender a mão nessa jornada”, disse.

Para ajudar com qualquer valor, basta clicar no link ao lado e doar uma quantia https://www.vakinha.com.br/4377835