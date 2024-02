Homem morre após ser espancado por três pessoas em Três Rios

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira (06), em um ribeirão na Rua Almílcar Werneck, no bairro Cidade Nova, em Três Rios. Segundo informações ele foi espancado até a morte.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que três pessoas participaram do homicídio. Após buscas, os agentes encontraram uma adolescente e um jovem que confessaram a participação no assassinato. O jovem informou que agrediu várias vezes a vítima, junto com outro suspeito.

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis e responderão por homicídio qualificado. O terceiro suspeito ainda não foi localizado.