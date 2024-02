Operação da PM prende suspeitos e apreende drogas em VR e Angra

Uma operação da Polícia Militar contra a criminalidade acontece nesta terça-feira (05) em Volta Redonda e Angra dos Reis.

Em Volta Redonda, a ação está concentrada nos bairros Vila Brasília, Vale Verde, Coqueiros e Belo Horizonte. Dois suspeitos com drogas foram presos no bairro Três Poços, após fugirem do bairro Vila Brasília. Com eles foram apreendidos drogas e dois rádios comunicadores. Houve também a apreensão de quatro veículos e outros 15 foram autuados. A operação conta com o apoio de um blindado e da Polícia Civil.

Em Angra dos Reis a operação está concentrada nos bairros Morro da Glória I e II, Carmo e Peres. A ação conta com o apoio da delegacia de Polícia Civil, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Samu. Até o momento foram registradas a apreensão de 251 capsúlas de cocaína, três motos, material do tráfico e autuação de 8 veículos.