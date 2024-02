Um carro ficou completamente destruído em um grave acidente com um trem na tarde desta quarta-feira (7) no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. O veículo foi atingido na passagem do Parque da Cidade, na Rua Ary Thomé, que faz ligação com a Avenida Prefeito João Chiesse Filho.

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e a lataria precisou ser cortada para que ele fosse retirado de dentro do carro. Ainda segundo informações iniciais, o homem não teria sofrido lesões graves, apesar da destruição do veículo.

No momento desta publicação, ele estava dentro da ambulância, sendo atendido pelos socorristas, e em breve será levado a um hospital da cidade. Só havia ele no carro. (Foto: Redes Sociais)