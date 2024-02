Equipamento será aliado dos agentes de endemias no mapeamento das residências; prefeitura vai disponibilizar, ainda, telas para caixas d’água destampadas

A força-tarefa contra a dengue da Prefeitura de Volta Redonda terá mais um aliado no combate ao mosquito Aedes aegypti: um drone será usado para identificar os focos do mosquito, que é transmissor da dengue, chikungunya e zika. O equipamento também ajudará na observação de caixas d’águas destampadas: neste caso, a prefeitura vai disponibilizar uma tela de proteção, a fim de evitar que as caixas d’água sejam focos para o mosquito.

“O drone vai contribuir com o trabalho dos agentes de endemia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no mapeamento das caixas d’água. Ao nos depararmos com uma caixa d’água destampada, que pode servir de abrigo e proliferação para o Aedes, iremos oferecer, gratuitamente, uma tela de proteção para manter o reservatório devidamente fechado”, comentou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

As novas medidas de bloqueio ao Aedes aegypti foram anunciadas em uma reunião realizada na tarde dessa terça-feira (6) no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado. Participaram do encontro as equipes das secretarias municipais de Saúde (SMS), Infraestrutura (SMI), Educação (SME), Ordem Pública (Semop), Assistência Social (Smas), Esporte e Lazer (Smel), Meio Ambiente (SMMA) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

“Além dessas novas ações, a prefeitura está investindo na aquisição de seis novos fumacês UBV (Ultra Baixo Volume) para intensificar os trajetos nos bairros de Volta Redonda. Atualmente, contamos com o apoio do Governo do Estado com um veículo da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA), que está percorrendo os bairros de segunda a quinta-feira. O fumacê UBV, específico para o Aedes iniciou os trabalhos no dia 8 de janeiro”, disse Janaína Soledad.

Programação da força-tarefa

Nesta semana, o bairro Água Limpa está recebendo a força-tarefa da prefeitura, que segue até sexta-feira (9). O combate no bairro foi iniciado na segunda-feira (5) com os agentes de endemia vistoriando as residências e orientando os moradores. Além deste serviço, a secretaria de Infraestrutura está disponibilizando dez caçambas para descarte de materiais inutilizados, que acabam se tornando possíveis locais para focos de dengue.

As caçambas estão localizadas nas ruas Cravinas; Eloy Pimentel; Margaridas; Antúrios; Guarda Mor; Visconde do Rio Branco; Rio Piabanha; Paraíbuna; Araguaia; e Amazonas.

O próximo bairro que receberá a força-tarefa será o Siderópolis, na próxima quinta e sexta-feira (15 e 16), a partir das 8 da manhã. A programação completa das ações de combate ao mosquito será divulgada nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).