A Deam (Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher) realizou na manhã desta quarta-feira (07), uma simulação de um crime de feminicídio registrado em 09 de abril de 2023.

Na época, o autor foi preso em flagrante, acusado de assassinar a esposa Rosely Lima Ferreira, de 29 anos, asfixiada e espancada, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. O autor alegou que seu carro apresentou defeito no bairro Aero Clube e que a vítima foi empurrá-lo e teria batido o rosto no chão. Disse ainda que chegou a socorrê-la, mas que ela não resistiu e faleceu.

O resultado do laudo de necropsia afastam a versão apresentada pelo autor, aliado ao histórico de violência e uso de drogas. Preso na época, o homem responde pelo crime de feminicídio.