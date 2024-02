Policiais militares estiveram nesta quarta-feira (07) na Rua Santa Isabel do Rio Preto, bairro Vila Ivete, em Valença, para verificar uma denúncia recebida pelo Linha Verde (Disque Denúnica do Meio Ambiente) sobre uma marmoraria com um aterro irregular.

Durante a fiscalização, os agentes observaram um aterro que, segundo o acusado, foi feito pela prefeitura quando de obras de asfaltamento e obras nas tubulações fluviais. Os agentes então o interpelaram a respeito da licença de operação (LO) do estabelecimento, porém o mesmo informou não possuir, mas que já havia dado entrada no protocolo da prefeitura, mas não apresentou nenhuma documentação.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”.

É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).