Polícia Civil prende em VR mulher acusada de homicídio na Bahia

Policiais civis prenderam na tarde desta terça-feira (07), no viaduto Castelo Branco, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda, uma mulher com um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. Ela estava em um carro abordado pelos policiais.

A mulher, de 27 anos, é acusada de ser a mandante de um homicídio praticado em 31/05/2023, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, onde a vítima, outra mulher, foi atraída até a portaria do condomínio onde vivia, sendo foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um homem ainda não identificado. Todo o ato foi gravado e postado nas redes sociais.

A acusada teria atribuído à vítima a autoria do furto de um colar de ouro e um anel de esmeraldas subtraídos da sua residência, uma vez que dias antes do assassinato, a vítima esteve com a acusada e um amigo no endereço, onde fizeram um churrasco e mantiveram relações sexuais. A mulher gravou em um vídeo essa acusação, bem como faz ameaças direcionadas a vítima, portando uma arma de fogo municiada.

Ela foi levada para a Delegacia de Polícia da cidade para o cumprimento do mandado e medidas cabíveis.