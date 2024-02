Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam no final da tarde de terça-feira (06), na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia, drogas que estavam sendo comercializadas no local.

Os agentes foram ao endereço após informações sobre um suspeito trajando bermuda preta e sem camisa guardando material entorpecente em uma quadra poliesportiva. No local o suspeito não foi encontrado, porém ao realizar buscas na quadra foram apreendidas duas bolsas plásticas contendo 105 pinos de cocaína.

Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de polícia da cidade, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.