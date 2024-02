PRF flagra caminhoneiro com comprimidos de rebite na Dutra em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização na manhã de terça-feira (06), no km 233, da Via Dutra, em Piraí, quando abordaram um veículo Mercedes Benz Atego, conduzido por um homem de 33 anos, transportando uma carga de peixes.

Durante a abordagem foi constatado que o condutor teve uma única parada de aproximadamente 50 minutos desde o início da viagem às 23h até o momento da abordagem às 11h40min e já dirigia por mais de 7h seguidas, configurando descumprimento da lei do Descanso. Com aparência de cansaço e nervosismo incomum do condutor, os policiais o questionaram sobre o uso ou porte de substâncias estimulantes, o que foi negado.

Em busca no interior do veículo foram encontradas em um pequeno compartimento, no console central do painel, duas cartelas do comprimido Nobésio Extra Forte,com 26 comprimidos intactos. A medicação não tem registro na ANVISA e é produzida a partir de substâncias entorpecentes que têm como efeito a inibição de sono, sendo utilizado comumente pelos motoristas para dirigir longas distâncias sem precisar dormir.

A droga foi apreendida e foi lacrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência para adoção das providências cabíveis. Também foram aplicadas as devidas multas de trânsito relativas às infrações constadas, como da Lei do Descanso e outras, no valor total de R$ 1.009,32.