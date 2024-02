Sede Campestre da AAPVR abrirá em três dias de Carnaval

O carnaval está aí, mas, para àqueles que querem aproveitar os dias de folga com mais tranquilidade e fugir do calor, há a opção da sede campestre Carombert Rocha Faria, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, localizada na Estrada Pinheiral – Vargem Alegre, 5.000. Com piscinas, campos de futebol, parque infantil, pesque e pague e restaurante, a sede campestre funcionará no sábado, domingo e terça-feira, das 8h às 17 horas.

Segundo o vice-presidente da AAPVR, José Lúcio da Silva (J. Lúcio), já é tradição da entidade abrir a sede campestre nestes dias de carnaval e, normalmente, o movimento é grande. Associados, dependentes em dia e crianças até 10 anos não pagam para desfrutar da piscina. Para os não associados, há uma taxa de R$ 20,00.

“No carnaval, muita gente viaja, mas também têm muitas famílias que ficam na nossa região e procuram um local para fugir do calor, relaxar e se divertir. A nossa sede campestre é o local ideal para isso, porque as pessoas podem passar o dia inteiro aqui, com a opção de boa comida, com preços bem acessíveis no restaurante. No ano passado, o movimento foi muito bom. Temos certeza de que esse sucesso se repetirá este ano”, afirmou J. Lúcio.