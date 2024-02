No espaço, que será erguido em terreno da prefeitura no Jardim Paraíba, o atendimento será ampliado

A construção da nova sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda já tem data para começar. Na tarde dessa terça-feira (6), o prefeito Antonio Francisco Neto recebeu em seu gabinete o proprietário da Construflex (empresa vencedora da licitação para execução da obra), Jeziel Garcia Pinto, que assinou o contrato e pegou a Ordem de Serviço para iniciar a construção. Também participaram da cerimônia os secretários municipais da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa; de Assistência Social, Carla Duarte; e de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O prefeito Neto comemorou o início quase que imediato da obra, marcada para começar no próximo dia 19 de fevereiro, primeira segunda-feira após o Carnaval, em menos de quinze dias. Ele também desejou boas-vindas em Volta Redonda ao empresário, que é do município de Japeri, na Baixada Fluminense.

“Queremos ampliar ainda mais o atendimento da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que já faz um serviço de excelência no município. Com uma sede maior e mais confortável, tenho certeza que caminhamos para uma cidade ainda mais inclusiva”, falou Neto, lembrando que as obras devem estar concluídas em seis meses.

“Tenham certeza que a nossa empresa vem para somar com o município nesta tarefa de grande importância para a população de Volta Redonda”, afirmou Jeziel.

O deputado estadual Munir Neto, que é da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), também celebrou mais essa conquista da cidade e lembrou que busca levar para todo o estado o que dá certo em Volta Redonda.

“Volta Redonda é uma referência em várias áreas. Na saúde, na educação, na assistência social, e agora com a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. É muito gratificante ver que o projeto da sede específica, própria, para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, em breve vai sair do papel. Além disso, o Centro de Alzheimer vai ganhar a cozinha, que era um grande sonho que nós tínhamos quando fui secretário da Assistência Social no município”, vibrou Munir.

O projeto

A nova sede da SMPD será construída em terreno da prefeitura, ao lado do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos, no Jardim Paraíba. O projeto, em dois pavimentos, contempla uma sala com foco no atendimento a pessoas com autismo; salas multissensorial e sensorial, ambientes equipados que estimulam os sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar), laboratório de tecnologia assistiva; auditório; cozinha; sala de aula para a realização de curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais); espaços para terapia, audiovisual e biblioteca em braile.

“O espaço vai nos permitir um atendimento mais completo aos assistidos pela secretaria. Poderemos contar com uma equipe multiprofissional com psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, assistentes sociais, pedagogos, tudo para poder oferecer um melhor atendimento às pessoas com deficiência de Volta Redonda”, disse o secretário Washington Uchôa.

Cozinha Afetiva

O projeto ainda inclui uma cozinha afetiva, que estará ligada ao Centro de Alzheimer Synval Santos. O objetivo deste novo espaço é estimular as boas lembranças através do hábito de cozinhar com os idosos diagnosticados com Alzheimer.

“A Cozinha Afetiva vai somar às atividades já desenvolvidas com os idosos que frequentam o centro-dia. Através de atividades monitoradas, como fazer biscoitinhos, bolos e outros itens de fácil confecção, será trabalhada a memória afetiva, como tantos outros aspectos motores e sensoriais. Para a geração dos nossos idosos, a cozinha sempre foi lugar de encontro, de relação afetiva e de bem-estar familiar”, explicou a secretária da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social), Carla Duarte.

A assinatura do contrato para a construção da sede da nova sede da SMPD e da Cozinha Afetiva do Centro de Atendimento ao Idoso com Alzheimer e Familiares contou ainda com a presença da coordenadora de projetos da SMPD, Eliete Guimarães Vasques; da diretora do Departamento de Proteção Especial da Smas, Mariana Pimenta; e outros funcionários das secretarias.

Também estava no gabinete do prefeito o deputado estadual Giovani Ratinho, que após conhecer os principais projetos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, elogiou a iniciativa.

“Volta Redonda é, com certeza, referência no estado do Rio com a criação de uma secretaria exclusiva para as pessoas com deficiência. Como deputado, estou em diversos municípios e nunca vi trabalhos de inclusão dessa magnitude”, afirmou.