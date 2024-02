Bloco da Vida é atração do sábado de Carnaval em Volta Redonda

Maior bloco carnavalesco da Melhor Idade da região entra na avenida às 20h, na Vila Santa Cecília; programação ainda tem matinê e baile antes e depois do desfile, embaixo da Biblioteca Municipal

Já está tudo pronto para o Bloco da Vida da Prefeitura de Volta Redonda voltar a estrelar a programação de Carnaval do município. O maior bloco carnavalesco da Melhor Idade da região desfila no próximo sábado (10), a partir das 20h, na Vila Santa Cecília. Os componentes fazem a concentração na Rua 43, próximo ao Clube Umuarama, e o desfile segue da Praça Brasil em direção ao antigo Escritório Central da CSN, pela Rua 14.

A folia no sábado de Carnaval em Volta Redonda ainda conta com matinê, a partir das 15h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com som mecânico e animação para as crianças. Após o desfile do Bloco da Vida, o mesmo local vai sediar um baile carnavalesco com banda ao vivo.

Fazer da vida uma obra de arte

Com o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”, o Bloco da Vida entrará na avenida com quatro carros alegóricos; comissão de frente; porta-bandeira e mestre-sala; rainha da bateria; e 50 destaques. Serão 500 componentes divididos em dez alas: “Dança”, “Xilogravura”, “Música” (com os 60 componentes da bateria), “Histórias em Quadrinhos”, “Literatura”, “Pintura Rupestre” (com as 40 baianas), “Escultura”, “Filmes”, “Dançando na Chuva” e “Arquitetura”. Os compositores do samba enredo são João Felipe, Ronie Oliveira, Kaká (Sorriso Aberto) e Kokó do Banjo; o interprete é João Felipe.

O carnavalesco Paulo Bernardo contou que o último ensaio com ritmista, bateria e os principais destaques do Bloco da Vida aconteceu na noite da última quarta-feira (7) no pavilhão da Ilha São João.

“É bom ressaltar que os componentes do Bloco da Vida fazem parte dos Grupos de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) ou do programa Viva Melhor Idade, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e cada encontro nesse pré-Carnaval foi utilizado para treinar a música, a letra e a coreografia para o desfile”, falou.

O Bloco da Vida está sob a organização do Banco da Cidadania, vinculado à Smas. O gestor do banco, Ricardo Ballarini, ressaltou que a empolgação da equipe que trabalha para concretizar o retorno do bloco ao Carnaval contagiou os componentes.

“Vai ser uma festa linda e com muita segurança. Agradeço ao apoio do prefeito Neto (Antonio Francisco, prefeito de Volta Redonda), que é um grande entusiasta das atividades voltadas para os idosos, sempre com objetivo de promover alegria, vitalidade e o envelhecimento saudável da nossa ‘Melhor Idade’”, disse Ballarini.

Desfile com a campeã do Carnaval carioca

E o Bloco da Vida já tem outro desfile programado para depois do Carnaval. No dia 24 de fevereiro, o bloco da Melhor Idade faz o mesmo percurso, desta vez como anfitrião da escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval carioca.