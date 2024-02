BM: Irmãos são assassinados no bairro Siderlândia

Um duplo homicídio foi registrado no final da madrugada desta quinta-feira (8) na Rua Gabriel Gonçalves de Brito, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. As vítimas são os irmãos Gladson Martins, de 19 anos, e sua irmã Joyce Martins, de 23.

A Polícia Militar foi ao local verificar informação sobre disparo de arma de fogo e os agentes encontraram os dois jovens mortos com marcas de tiros.

De acordo com informações apuradas pelo jornal, Gladson teria deixado a prisão em dezembro do ano passado. O crime que ele respondia ainda não foi informado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade, que investiga o caso. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.