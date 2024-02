Jovem de 17 anos é morto após desentendimento familiar em Três Rios

Deivison Santos da Silva, de 17 anos, foi morto com uma facada no peito na madrugada desta quinta-feira (08), no bairro Triângulo, em Três Rios. O suspeito do crime é marido de uma prima de segundo grau de Deivison.

Os Policiais foram acionados pela mãe da vítima. Ela informou aos agentes que uma briga ocorrida na tarde de quarta-feira (07) foi o motivo do assassinato. A mãe levou o filho para a Unidade de pronto Atendimento da cidade, mas ele não resistiu e foi a óbito.

Segundo a Polícia Militar, a esposa do suspeito informou que ele é usuário de drogas e teria ingerido bebida alcóolica antes de cometer o crime.O homem se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Ele vai responder por lesão corporal seguida de morte.