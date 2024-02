Policiais militares prenderam no final da noite de quarta-feira (07), na Rua Venezuela, no bairro Oriente, em Pinheiral, um suspeito de 25 anos, com drogas.

Os agentes foram ao local após denúncia de populares e flagraram o suspeito com 71 pinos de cocaína, um pedaço de maconha e R$95.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis. O jovem permaneceu preso.