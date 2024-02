Um jovem de 23 anos, suspeito de tentar matar a namorada com um facão, no último dia 30, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (08), em Rio Preto (MG). Ele estava foragido e foi localizado na casa de sua irmã.

Segundo informações dos policiais, no dia do crime, a vítima estava tomando banho para viajar com o suspeito quando foi atacada com um facão nos braços, costas e pernas. O mandado de prisão foi solicitado à Justiça e liberado, mas o rapaz fugiu para a cidade mineira.

Ele foi levado para a delegacia de Porto Real e será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.