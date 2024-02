Serviço da Guarda Municipal busca se aproximar ainda mais da população, zelando pela integridade física dos maiores de 60 anos de forma humanizada

A garantia de direitos e a proteção dos idosos têm sido uma das prioridades da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Para fortalecer ainda mais essa proposta, uma reunião promovida nesta semana pelo secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, alinhou ações da Patrulha de Proteção ao Idoso para 2024. O objetivo é que o serviço especializado da Guarda Municipal (GMVR) se aproxime ainda mais da população, zelando pela integridade física dos maiores de 60 anos de forma humanizada.

A reunião contou com a presença da coordenadora da Patrulha do Idoso, Elizabete Teixeira; dos guardas Ana Lúcia e Nunes; dos psicólogos Victor Sobral e Viviane Aredes; e da assistente social Paula Daniele, essas duas profissionais responsáveis pelos atendimentos no Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que fica na delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP).

O secretário enfatizou que a Patrulha de Proteção ao Idoso é um projeto pioneiro no combate a situações de violência contra pessoas acima de 60 anos. Além de atuar diretamente contra os abusos, a patrulha leva informações à sociedade sobre os direitos dessa parcela da população, com a entrega de exemplares do Estatuto do Idoso e explicações sobre a legislação em vigor.

“O nosso trabalho consiste em promover uma segurança mais humanizada. Junto aos dois guardas municipais, temos a presença de um psicólogo, que acaba sendo um diferencial do nosso projeto. Estamos zelando pela integridade física e garantindo qualidade de vida e respeito aos idosos. Essa reunião surge para renovarmos o compromisso com a população sobre a importância da Patrulha do Idoso e do serviço que é oferecido”, disse Luiz Henrique.

A Patrulha de Proteção ao Idoso tem atuado em grupos de convivência da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) e da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) onde estão mais presentes os idosos. O objetivo é que todos os moradores de Volta Redonda conheçam o trabalho da Patrulha de Proteção ao Idoso, sejam capazes de reconhecer uma situação de violência e procurem a ajuda necessária.

“Além do combate estamos insistindo na prevenção, tornando os idosos e até os mais jovens multiplicadores dessas informações e de boas práticas. É um projeto que tratamos com muito carinho e esperamos avançar ainda mais”, disse Luiz Henrique.