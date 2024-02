Rompimento de rede do Saae afeta 5 bairros em VR

O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou na manhã desta quinta-feira (8) que houve um rompimento na rede de água da Rua Venezuela, no bairro Vila Americana. O rompimento se deu por conta de uma queda de energia.

Segundo o Saae, as equipes da autarquia já estão no local tentando solucionar o problema. Com o rompimento, os bairros Vila Americana, Santo Agostinho, Dom Bosco, Nova Primavera e Parque do Contorno foram afetados.

Ainda não há previsão de retorno. O Saae pede para que a população use a água de maneira consciente e evite desperdício.