Abastecimento de água em 5 bairros de VR continua comprometido

Um novo desligamento na bolsa dos tubos da Vila Americana, em Volta Redonda, ocorrido na noite de quinta-feira (8), continua afetando o abastecimento de água em cinco bairro da cidade.

De acordo com o Saae-VR, após o reparo na rede de água na Rua Venezuela, de vido a uma queda de energia, aconteceu outro problema no mesmo local. Com isso, os bairros Vila Americana, Santo Agostinho, Dom Bosco, Nova Primavera e Parque do Contorno continuam afetados.

A autarquia disse que não há previsão de retorno e pede para que a população use a água de maneira consciente e evite desperdício.