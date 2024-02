Acidente mata garupa de moto na BR-101, em Angra

Uma pessoa morreu em um acidente de moto na noite de quinta-feira (8) na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis. A vítima estava na garupa do veículo e faleceu no local, no km 457.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 18h41min. O condutor da moto foi levado com ferimentos graves ao Hospital da Japuíba. A pista chegou a ficar interditada para o atendimento das equipes de resgate, com os veículos trafegando no sistema pare e siga, pela pista sentido decrescente. A pista foi totalmente liberada às 22h.

No momento desta publicação, as circunstâncias do fato eram desconhecidas. (Foto: Redes Sociais)