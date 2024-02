Dupla é flagrada com moto roubada e drogas em Volta Redonda

Dois suspeitos de tráfico foram flagrados com uma moto roubada na noite de quinta-feira (8) no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A abordagem da Polícia Militar foi na Rua Frei Henrique Soares após informações passadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a PM, foram apreendidos com os suspeitos uma moto Honda azul, 358 pedras de crack, 32 pinos de cocaína, 25 trouxinhas de maconha, um celular e R$ 56. Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.