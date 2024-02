Motorista de aplicativo suspeito de tráfico é preso em VR

Policiais civis prenderam nesta sexta-feira (9), na Vila Mury, em Volta Redonda, um motorista de aplicativo suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após denúncia, com utilização de câmeras da prefeitura para monitorar o suspeito. Ele foi preso em casa.

De acordo com a polícia, ele estaria vendendo drogas em sua residência, onde foram encontrados pinos usados para a venda do entorpecente, uma quantidade de cocaína em pó e outra em tablete. Também foi apreendida uma balança digital. No carro do suspeito, de 38 anos, foram encontrados três pinos de cocaína.

Ainda segundo a polícia, o preso admitiu que traficava e informou aos agentes que iria vender a cocaína durante o Carnaval. (Foto: Polícia Civil)