Resende: tromba d’água em Maromba deixa ruas de Mauá alagadas

Uma tromba d’água em Maromba, distrito de Itatiaia, provocou o transbordamento do Rio Preto, em Visconde de Mauá, distrito de Resende, na noite de quinta-feira (8), deixando ruas e casas alagadas. O volume de água foi tão forte que o nível do rio chegou a 3,33 metros, acima do limite, que é 2,75 metros.

Segundo o prefeito Diogo Balieiro, que publicou um vídeo sobre o fato, tudo ocorreu em poucos minutos e a cheia causou o alagamento da Rua Presidente Venceslau Braz, que fica no lote 10, em Mauá. “Felizmente, não houve desabrigados ou desalojados, mas a água entrou em algumas casas trazendo prejuízos à população. Uma idosa teve um AVC hemorrágico, mas conseguimos fazer os primeiros atendimentos e a encaminhamos rapidamente para o Hospital de Emergência. Um médico intensivista também estava no local e ajudou nesse primeiro atendimento. Uma outra senhora também foi atendida com suspeita de infarto”, postou.

Na manhã desta sexta-feira (9), equipes da prefeitura trabalhavam na limpeza. O posto de saúde não foi atingido e vai funcionar normalmente.