Um homem teve o carro que iria vender furtado em Volta Redonda após anunciá-lo na internet. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (6), por volta das 21h50min, em um posto de combustíveis na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Jardim Belvedere, logo após um hospital particular.

A vítima, ao anunciar seu Renault Kwid Zen EYY-0H39 na web, recebeu uma mensagem de um homem, se identificando como Maciel, dizendo que queria ver o veículo. Junto a um amigo, a vítima foi ao local combinado, com dois homens chegando em seguida em um Hyundai HB20 branco.

O ladrão desembarcou do veículo e o comparsa permaneceu no carro. O criminoso pediu para entrar no carro para realizar um test-drive, fechou a porta e ainda gritou pela janela: “Meu irmão, perdeu”, fugindo em seguida.

Um boletim de ocorrência foi aberto pela vítima nesta sexta-feira (9). Qualquer informação sobre o carro pode ser passada ao 190 da Polícia Militar, ao 153 da Guarda Municipal ou em qualquer delegacia. (Foto: Divulgação)