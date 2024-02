Representantes do município de Queimados, na Baixada Fluminense, vieram conhecer as práticas aplicadas na cidade

Mais uma vez as ações, programas e projetos disponibilizados pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), serviram como referência para outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Dessa vez a cidade recebeu uma caravana de Queimados, liderada pela secretária municipal de Assistência Social do município da Baixada Fluminense, Cristiane Lamarão.

O objetivo da visita institucional foi conhecer os diversos equipamentos de assistência social, sobretudo os da Proteção Social Especial, como o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa José Conrado e o Centro de Alzheimer Synval Santos, para implantar o serviço em Queimados.

“Já estive aqui uma vez a convite do deputado Munir Neto e fiquei encantada com o trabalho realizado em Volta Redonda. Dessa vez viemos para conhecer como é desenvolvido o trabalho com os portadores de Alzheimer. Vamos abrir vagas no nosso Centro Especializado de Atendimento aos Idosos para atender pessoas com a doença. Como Volta Redonda é referência também nesse tipo de atendimento, trouxe toda a minha equipe da Terceira Idade para conhecer o trabalho in loco e fazer intercâmbio entre as cidades”, explicou Cristiane Lamarão.

A secretária municipal de Assistência Social de Volta Redonda, Carla Duarte, destacou que essa troca de experiências é fundamental para aprimorar e avançar nos atendimentos de assistência.

“Essa troca de conhecimento é muito importante para que possamos aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Assim, podemos conhecer as alternativas criadas para que tudo funcione lá, como também podemos dar dicas e mostrar os trabalhos desenvolvidos aqui em Volta Redonda. Quem ganha com isso é a população”, disse Carla Duarte.

O deputado Munir Neto, que também participou do encontro, ressaltou que conheceu a secretária Cristiane Lamarão em uma das audiências públicas da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

“Apresentamos o trabalho que realizamos enquanto estava secretário de Assistência Social de Volta Redonda, que é referência em todo o País. Ela trouxe toda a equipe para conhecer. Ficamos muito felizes em ser exemplo para outros municípios do estado”, disse Munir. Fotos: Divulgação