Na manhã deste sábado (10), a Guarda Ambiental de Barra Mansa encontrou a responsável por abandonar filhotes de cães, no bairro São Vicente. Segundo informações de populares, a tutora dos cães havia se mudado para Resende, deixando-os abandonados em casa sem água e sem alimento. Vizinhos e colaboradores estão cuidando dos animais.

Com a ajuda do sistema cadastral da prefeitura e informações anônimas, foi possível identificar a proprietária. Devido a circunstância envolvendo o fato, foi feito registro de ocorrência na 90ª DP, em razão do crime de maus tratos. Os cães estão disponíveis para adoção, com a garantia de castração. Denúncias relacionadas a quaisquer situações de maus tratos deverão ser realizadas através do telefone (24) 2106-3406. Fotos: Divulgação