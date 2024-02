Uma carreta transportando uma carga de roupas tombou na altura do km 234 da Via Dutra, na pista de subida da Serra das Araras, em Piraí, interditando as duas faixas da Via. Segundo informou a Policia Rodoviária Federal, o pneu do veículo estourou em uma curva, ocasionando o tombamento.

Ninguém ficou ferido e não houve saque da carga.

O trânsito está sendo desviado pelo acesso ao bairro Caiçara. O congestionamento chega a 14 km.