Policiais rodoviários federais apreenderam na madrugada deste sábado (10), 51 tabletes de maconha, em um carro abandonado após uma perseguição, na altura do km 274, da Via Dutra, em Barra Mansa.

Os agentes estavam em trabalho de fiscalização, no km 324 da Dutra, em Itatiaia, quando deram ordem de parada para um veículo Fiat Argo, com placa de São Paulo. O condutor não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, executando manobras perigosas. Os agentes partiram em perseguição e no km 293, no trecho de Barra Mansa, a equipe emparelhou com o veículo em fuga. O motorista desviou intencionalmente para a esquerda, atingindo a lateral direita da viatura, danificando o pneu direito, impedindo que os policiais continuassem com a perseguição. Os agentes trocaram rapidamente de viatura e encontraram o carro abandonado, com as portas abertas, na altura do km 274, ainda em Barra mansa.

Em revista, foram encontradas três caixas contendo 51 tabletes de maconha. A equipe realizou varredura no local, mas, não foi possível encontrar quem ocupava o veículo.

O carro e a droga foram apresentados na Delegacia de Polícia de Barra Mansa para o registro da ocorrência e providências cabíveis.