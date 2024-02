Uma ação conjunta das forças de Segurança Pública da região prendeu ainda na manhã deste sábado (10), o condutor do veículo que transportava 51 tabletes de maconha apreendidos em um carro abandonado na Via Dutra, em Barra Mansa. Após perseguição policial, ele abandonou o carro Fiat Argo e fugiu do local.

Uma equipe do GAT PMERJ (Grupamento de Ações Táticas) em ronda avistou o suspeito perambulando pela Dutra, no km 276, no trecho de Barra Mansa, por volta de 10h30min. Foi feita a abordagem e verificado que o homem, de 37 anos, era de São Paulo. Ele apresentou informações contraditórias sobre o motivo de estar a pé na rodovia. Como a equipe já estava ciente da perseguição com abandono de drogas e fuga, foi feito contato com a Polícia Rodoviária Federal e os agentes reconheceram o suspeito.

Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de polícia de Barra Mansa para as providências cabíveis.