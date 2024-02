Voltaço é derrotado pelo Flamengo no Maracanã

O Volta Redonda foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, na tarde deste sábado (10), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O jogo, adiado da terceira rodada, teve um grande público, como já era esperado. O público presente foi de 42.373 pessoas, com 40.884 pagantes, gerando renda de R$ 1.374 milhão.

Os gols foram marcados por Gabigol, na etapa inicial, e por Pedro, cobrando pênalti, e Ayrton Lucas, no segundo tempo. Também na etapa final o Voltaço quase empatou quando perdia de 1 a 0, mas a bola achou a trave. O goleiro do Esquadrão de Aço, Paulo Henrique, foi um dos destaques da partida, com belas defesas, que evitaram um placar maior a favor do Fla.

O próximo jogo do Volta Redonda será contra o Botafogo, na quarta-feira de Cinzas (14), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. A derrota manteve o time na 9ª colocação, com 8 pontos.

O Flamengo, que com a vitória chegou à vice-liderança, com 15 pontos (o Fluminense lidera com 17), enfrentará o Bangu na quinta (15). O jogo, no entanto, será no Estádio Batistão, em Aracaju, capital do Sergipe.

Gol no início – O Flamengo marcou logo aos 8 minutos. Depois de perder uma boa oportunidade dois minutos antes, Gabigol mandou para as redes após cruzamento de Luiz Araújo da direita.

Apesar da vantagem do adversário, o Volta Redonda conseguiu equilibrar a posse de bola na etapa inicial, mas sem conseguir obrigar o goleiro do Flamengo a trabalhar duro na partida.

Por outro lado, Luiz Araújo seguiu ditando o ritmo da equipe comandada por Tite. Aos 40, ele cruzou novamente para a área, Bruno Henrique cabeceou e o goleiro Paulo Henrique tirou de soco. Na sobra, Luiz Araújo limpou e bateu no canto, mas o goleiro do Voltaço fez uma defesa espetacular.

Tite chama a ‘cavalaria’ – No segundo tempo, apesar do calor, o Flamengo voltou pressionando mais, dando impressão que sufocaria o adversário. Logo aos 5 minutos, o goleiro Paulo Henrique voltou a fazer uma boa defesa.

Mas, pouco depois, por pouco o Volta Redonda não empatou. Aos 11, Robinho roubou a bola e acionou Sanchez, que finalizou, mas acertou a trave. A bola ainda voltou em Ítalo, que não conseguiu dominar, enquanto quase foi para o fundo das redes de Matheus Cunha.

O lance assustou o técnico Tite que percebeu a perda de intensidade do time. De uma só vez, o treinador do Rubro-Negro chamou a “cavalaria”, colocando em campo Arrascaeta, Erick Pulgar e Gerson. Saíram, respectivamente, De la Cruz, Allan e Victor Hugo.

O técnico do Voltaço, Felipe Loureiro, também mexeu. Robinho deu lugar a Júlio César, enquanto Ítalo saiu para a entrada de Henrique Silva.

As mudanças deram um novo ritmo ao jogo do Flamengo. Aos 31, Pedro – que substituíra Gabriel Barbosa dois minutos antes –, chegou a marcar, mas a arbitragem apontou falta de Arrascaeta na jogada e anulou o gol.

Após a parada técnica, Felipe fez mais duas alterações no Tricolor de Aço: trocou Vinícius Moura por Thiago Alagoano e Leo Silva por Cristiano. Tite mexeu em seguida, tirando Luiz Araújo e colocando Everton Cebolinha.

O segundo gol do Fla foi resultado de um lance bizarro de Bruno Barra que resultou em pênalti. Ele tentou sair jogando na área e acabou adiantando demais a bola. Arrascaeta foi para dar o bote, sendo derrubado.

Encarregado da cobrança, Pedro parou em Paulo Henrique, mas o árbitro mandou refazer a cobrança porque o goleiro do Volta Redonda visivelmente se adiantou. Na segunda tentativa, Pedro de novo mandou no canto direito, mas bem mais forte, fazendo 2 a 0.

O Flamengo ainda teve a chance de fazer o terceiro. Gerson fez grande jogada e ficou frente a frente com Paulo Henrique, que mais uma vez fez uma grande defesa. Na sobra, Arrascaeta cabeceou, mas por cima do gol.

O Rubro-Negro fechou o placar aos 47, coml Ayrton Lucas, em mais uma jogada de Arrascaeta. O uruguaio trabalhou bem e deixou o lateral em ótima posição para marcar e ele não desperdiçou. (Foto: VRFC / Raphael Torres). Com informações do Foco Regional.