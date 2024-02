Blocos e shows marcam o sábado de carnaval em Barra Mansa

Eventos na cidade e nos distritos de Rialto e Amparo levaram uma multidão para as ruas

O segundo dia de carnaval em Barra Mansa foi marcado pelo tradicional Bloco do Boi e também pelo Bloco Me Beija Direito, que desfilou acompanhado de um trio elétrico na Avenida Domingos Mariano, no Centro. O bloco é conhecido por misturar a alegria do carnaval com o espírito universitário, uma vez que as atléticas estão envolvidas na organização. Ele resgata o famoso carnaval de rua, movimentando centenas de pessoas no centro da cidade.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou o resgate do trio elétrico para os foliões da cidade. “Essa celebração vem de um movimento que começou em um momento em que os trios estavam voltando para as ruas do centro para fazer carnavais contemporâneos, com trio elétrico e um desfile”, ressaltou.

A foliã e moradora do bairro Roberto Silveira, Lubiana da Silva, levou a filha de dois anos para a celebração deste sábado, 10, e disse ter gostado muito. “Depois da maternidade, eu fiquei um tempo sem aproveitar o carnaval, mas agora que a minha filha já está maior, eu resolvi cair na folia. O horário é ideal e a segurança muito boa e eficaz. Eu gostei muito”, disse.

Bloco Abadatucada

Ainda neste sábado, na parte da manhã, ocorreu o bloco Abadatucada, voltado para a capoeira e a batucada, como diz o nome. Os capoeiristas e professores puderam desenvolver suas habilidades em ritmo de carnaval. A concentração foi na Estação das Artes, no Centro, e em seguida os carnavalescos desfilaram pela Avenida Joaquim Leite com muito ritmo e coordenação.

Shows

Além dos blocos, o Calçadão Dama do Samba sediou grandes shows, como Belarosa, Partido A Mais e Bateria Show. Também teve matinê infantil e DJ aos intervalos. No distrito de Rialto o grupo Ziriguidum agitou os foliões, enquanto em Amparo a Bateria Super Show tocou muito samba para os moradores.

Já neste domingo, 11, além do Bloco do Boi, que tem sua concentração às 16h no bairro Roberto Silveira, o Bloco Arrastão do Povão vai levar o agito do carnaval para a Vista Alegre a partir das 13h. No Calçadão Dama do Samba as atrações vão ficar por conta da cantora Cecília Reis, que vai comandar um bloquinho infantil, e dos shows do grupo Reunião Papo de Samba e Kadu Silva e Banda. No distrito de Rialto terá muito samba com o grupo Partido A Mais. Já em Amparo o show será do grupo Atividade Plena.

Confira a programação dos próximos dias:

CALÇADÃO DAMA DO SAMBA

Segunda-feira (12/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

18h – Empolgasamba

20h – Show com Banda Guerra

Terça-feira (13/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

18h – Opsamba

20h – Show com Banda Guerra

CARNAVAL DAS CRIANÇAS – Bairro Roberto Silveira

Todos os dias das 14h às 16h

Recreação e música com DJ JR

CARNAVAL DE RIALTO

Segunda-feira (12/02)

16h – Kadu Silva e Banda

Terça-feira (13/02)

18h – Empolgasamba

CARNAVAL DE AMPARO

Segunda-feira (12/02)

18h – Partido A Mais

Terça-feira (13/02)

18h – Atividade Plena

BLOCOS DE RUA

Segunda-feira (12/02)

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira

Terça-feira (13/02)

13h | Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira