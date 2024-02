PRF recupera em Minas Gerais carro furtado em Volta Redonda

A polícia Rodoviária Federal recuperou, na manhã de sábado (10), no km 767 da BR-116 (Rodovia Santos Dumont), em Leopoldina, Minas Gerais, um veículo com registro de furto em Volta Redonda, no ano de 2022. No carro estavam o condutor de 44 anos e a passageira de 36 anos.

Na abordagem, durante a inspeção veicular, os agentes perceberam indícios de adulteração. Foi constatado que o Honda Civic, com placas do estado de Góias, tinha registro de furto em Volta Redonda e havia sido clonado.

Em contato telefônico com o dono do carro, os policiais confirmaram o furto. O motorista alegou que alugou o veículo de um amigo para viajar ao Rio de Janeiro. Ele e a passageira foram detidos por receptação.