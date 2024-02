Agentes da Operação Segurança Presente prenderam no sábado (10), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, um jovem de 25 anos, com um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A prisão foi efetuada em uma abordagem próxima a um posto de combustíveis.

Na Delegacia de Polícia da cidade, para onde o rapaz foi levado, foi constatada a ordem de prisão expedida pela Justiça de Rio Bonito/RJ. Ele vai ser encaminhado ao sistema prisional do estado. (Foto: Polícia Militar)