VR: Homem é preso tentando arrombar loja na Vila Santa Cecília

Agentes da Operação Segurança Presente prenderam em flagrante na manhã deste domingo (11), um homem de 41 anos por suspeita de furto, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Após uma denúncia, os policiais foram ao local e flagraram o suspeito com uma chave de fenda, tentando arrombar uma loja localizada na esquina das ruas 16 e 25-A. Com ele foram apreendidos uma almofada, óculos, controle de alarme e um boné, que, segundo outro homem, de 45 anos, haviam sido furtados do interior de seu automóvel.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso.