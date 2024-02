Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde de domingo (11), no Barra Tênis Clube, em Barra do Piraí. Um associado de 36 anos tentou atirar em um funcionário do clube, de 52 anos, mas segundo testemunhas, a arma falhou.

Segundo relato da vítima e de testemunhas, o sócio não aceitou que o funcionário repreendeu seu filho que estaria usando uma bola de futebol na piscina. Eles discutiram e homem saiu do clube e retornou armado.

A vítima estaria de costas quando o associado tentou disparar contra ela. Após a arma falhar, ele fugiu.

O delegado de Barra do Piraí, Antônio Furtado, classificou o caso como homicídio tentado qualificado por motivo fútil. Foram solicitadas imagens de câmeras de segurança do clube e serão ouvidas as vítimas e as testemunhas, assim como o associado, que não havia sido encontrado até o momento desta publicação. (Foto: Arquivo)