Uma grande quantidade de drogas foi apreendida na manhã desta segunda-feira (12), no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Militar, as drogas estavam em uma mochila e na casa de um suspeito, que fugiu ao perceber a presença dos agentes.

Foram apreendidos 1312 pinos de cocaína, 340 tiras de maconha e 640 pedras de crack, tubos vazios e uma balança digital.