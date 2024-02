PM do Rio prende 235 pessoas nos primeiros dias de carnaval

Foram apreendidas 23 armas de fogo, sendo cinco fuzis

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que realizou 276 conduções às delegacias de Polícia Civil de todo o estado desde a última sexta-feira (9). A corporação prendeu 235 pessoas e apreendeu 36 adolescentes. Destas prisões, 30 foram realizadas por mandados de prisão em aberto contra os acusados.

A PM retirou 23 armas de fogo das mãos de criminosos, sendo cinco fuzis. Também foram apreendidos 12 simulacros, 2.207 frascos de cheirinho de loló, 4.439 cápsulas de cocaína entre outras drogas.

A corporação também apreendeu mais de 180 objetos perfurocortantes, como facas, estiletes, tesouras, entre outros.

Dois criminosos foram presos através do sistema de reconhecimento facial, um por policiais do 5° BPM (Praça da Harmonia) e o outro por agentes do Segurança Presente.

Na zona sul, policiais militares do 23° BPM (Leblon) prenderam um homem acusado de praticar diversos furtos na região.

No interior do estado, o 25º BPM realizou a prisão de 35 criminosos nos sete municípios que compõem a área de policiamento do batalhão.

Este saldo revela o resultado do esquema de segurança montado pelo comando da corporação com mais de 12.100 militares mobilizados extraordinariamente nas estradas, nas regiões dos Lagos e Serrana, em diversos pontos da capital, além do interior do estado. Com informações da Agência Brasil