Polícia Militar apreende pistola em Vassouras

A polícia Militar apreendeu na noite de segunda-feira (11), na Rua José do Patrocínio, no bairro Carvalheira, em Vassouras, uma pistola calibre 9mm, com carregador e 13 munições. O dono da arma fugiu, mas foi identificado.

Os agentes foram ao local após uma denúncia de ameaça de morte à um homem de 52 anos. O suspeito, de 36 anos, fugiu por uma área de mata ao perceber a presença da polícia.

A Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade. O suspeito vai responder a inquérito instaurado pela Polícia Civil.