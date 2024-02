Além de 40 metros de galeria para escoamento de águas pluviais, obra conta com a construção de ralos e mata-burros

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda prossegue com mais uma obra importante para a população do bairro Vale Verde: a construção de uma rede de drenagem de água pluvial na Rua Paraíso das Garças, a fim de evitar transtornos provocados pelas fortes chuvas, em um trabalho contínuo de prevenção e melhoria estrutural de espaços públicos.

Segundo a SMI, a obra consiste na instalação de um sistema com manilhas, num total de 40 metros, que vai permitir a drenagem da água da chuva e impedir as enchentes que aconteciam na ocorrência de precipitações mais fortes. As manilhas que estão sendo instaladas têm 1,5 metro de diâmetro e, além delas, estão sendo construídos 15 pontos de captação de água da chuva, distribuídos entre ralos e mata-burros. Quando a obra for concluída, a via será asfaltada.

O vereador Rodrigo de Ávila (Rodrigo Nós do Povo) destacou a importância da obra para a comunidade. “Nós sabemos como as chuvas podem provocar transtornos. Agradeço ao governo municipal por realizar essa obra, que será muito importante para encararmos os períodos de chuva sem maiores problemas”, disse.

Outros investimentos

Além da obra de drenagem, o Vale Verde tem recebido atenção especial da Prefeitura de Volta Redonda. Recentemente, foi inaugurada a Praça e Campo de Grama Sintética Maria Neuza de Souza ‘Naná’, na Rua Nossa Senhora de Fátima (Morro do Quiabo), além de melhorias no entorno como construção de calçadas, reforma e caiação de meios-fios, pintura, tratamento paisagístico e iluminação pública.

Antes, em maio de 2023, o governo municipal entregou aos moradores a revitalização da praça de lazer Vanderlei Soares Lima (Sr. Delei), na Rua Campinas, que recebeu pintura geral da área de lazer, recuperação dos brinquedos, paisagismo, reforma do campo de futebol e vestiários. Fotos de divulgação