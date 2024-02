A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (12), em Três Rios, um homem de 30 anos, por omissão de socorro. Ele atropelou outro homem, de 39 anos, que foi lançado sobre o teto de seu carro, mas mesmo assim não parou o veículo.

No momento do acidente policiais militares estavam em patrulhamento na Avenida Samir Nasser, no bairro Vila Isabel, quando ouviram o barulho de atropelamento. Logo em seguida, viram passar um Fiat Uno com um homem ensanguentado no teto, gritando por socorro. O carro só foi localizado na Rua Nicolau Monteiro Dias, no bairro Palmital. Com o carro amassado e com manchas de sangue, o motorista informou aos agentes que não teria notado que a vítima estava no teto do carro, mas admitiu que havia atropelado alguém.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros com ferimentos na cabeça e levada ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Não há informações sobre seu quadro de saúde. O motorista foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde permaneceu preso em flagrante. (Foto: Polícia Militar)